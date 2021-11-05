تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تصوير المشاهد الأخيرة من دورها بحكاية "أم العيال"، وهي إحدى حكايات مسلسل "زى القمر".

وقالت رانيا -لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنها تواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من دورها بالحكاية، مضيفة أنها تقدم دورا مختلفا وجديدا عن أدوارها السابقة، حيث تجسد شخصية ربة منزل تتعرض للإهانة المستمرة من زوجها الذي لا يتحمل مسئولية الإنفاق على أولادهما رغم إنجابهما 7 أبناء، وتدور الأحداث حول المشاكل الزوجية.

حكاية "أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وهى من تأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة رانيا فريد شوقى كان من خلال مسلسل "ولاد ناس" في شهر رمضان الماضى، والذي شارك في بطولته صبرى فواز، ناصر سيف ، صفاء الطوخي ، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي ، أحمد صيام ، ندى عادل، محمد عز ، محمود حجازى، فريد النقراشى، وهو من سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.