حقق بنك التنمية الألماني "KfW" المملوك للدولة أرباحا بقيمة 929ر1 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وهو ما يمثل قفزة حادة من 145 مليون يورو تم تسجيلها العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي المعين حديثا، شتيفان فينتلز، إن الأداء الإيجابي للبنك في النصف الأول من هذا العام استمر حتى الربع الثالث.

وتراجعت أرباح البنك العام الماضي، عام الجائحة، بسبب خصومات على حصصه وزيادة المخصصات للقروض عالية المخاطر.

ووصف فينتلز أحدث الأرقام بأنها "استثنائية"، وقال إن جميع وحدات التشغيل ساهمت في هذا الأداء.

وانخفضت قيمة البرامج التحفيزية التي يقدمها البنك، المملوك بنسبة 80% للحكومة الاتحادية وبنسبة 20% للولايات الـ16، إلى 1ر73 مليار يورو، مقابل 1ر109 مليار يورو العام الماضي.

وارتفعت قمية البرامج التحفيزية منذ عام 2019، العام الذي سبق الجائحة، مع طلب قوي من قطاع البناء لزيادة كفاءة الطاقة.