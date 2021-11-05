ذكر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن مركز (جاماليا) الروسي للأوبئة نشر دراسة بمجلة لانسيت المرموقة بمجال الطب تؤكد أن لقاح (سبوتنيك لايت) المكون الواحد يتمتع بدرجة عالية من الأمان، ويحفز استجابة مناعية خلطية وخلوية قوية.

وأوضح الصندوق - في بيان أنه خلال فترة الدراسة كانت معظم الآثار الجانبية للمشاركين خفيفة أو معتدلة ولم يتم تسجيل أي ردود فعل سلبية خطيرة.

يذكر أن لقاح (سبوتنيك لايت) يعد لقاحًا فعالًا عند استخدامه بمفرده أو في شكل حقنة معززة، وهو مسجل في أكثر من 15 دولة، وتجري عملية التسجيل في 30 دولة أخرى.

كان مركز (جاماليا) الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة قد نشر، في وقت سابق، البيانات التي تم الحصول عليها من تطعيم 28 ألف شخص بجرعة واحدة من لقاح (سبوتنيك لايت) في موسكو.

وتبين أنه عند استخدام هذا اللقاح بمفرده، فإن فعاليته تبلغ 70% ضد متغير دلتا من فيروس كورونا في غضون 3 أشهر بعد التطعيم، وتجاوزت فعالية اللقاح لدى الفئة العمرية الأقل من 60 عامًا الـ75%.