قال رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي الآسيوي نيكولاي بودجوزوف إن البنك يخطط لاستثمار 1.2 مليار دولار في اقتصادات أعضائه العام الجاري، لاسيما في روسيا وكازاخستان، كما أنه يتطلع إلى اقتراض حوالي مليار دولار العام المقبل، كما حدث في عام 2021.

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أن روسيا وكازاخستان تمتلكان أغلبية اقتصادات البنك، بجانب بيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان، ويتولى البنك الأوروبي الآسيوي تمويل المشاريع في البنية التحتية والمشاريع الصناعية وكذلك مجالات النقل والطاقة.

وأضاف بودجوزوف إن استراتيجية البنك للفترة التي تتراوح بين عامي 2022-2026 تستهدف استثمار 500 مليون دولار على الأقل في مشاريع في أرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان بالإضافة إلى الأموال التي يمكن أن يوفرها الصندوق الأوروبي الآسيوي للاستقرار والتنمية.

وأوضح بودجوزوف إن الصندوق مصمم لتوفير الميزانية ودعم مكافحة الأزمات للدول الأعضاء، مما يجعله يشبه صندوق النقد الدولي.

وأنشئ الصندوق الأوروبي الآسيوي للاستقرار والتنمية في عام 2009، بقيمة 8.513 مليار دولار أمريكي. وروسيا هي المساهم الرئيسي في الصندوق بمبلغ 7.5 مليار دولار أمريكي، تليها كازاخستان بمليار دولار أمريكي والدول الأعضاء الأخرى بمساهمات أقل.