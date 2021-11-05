تراجعت صادرات ألمانيا من الأسلحة بنسبة 17% في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في تقرير أعدته وزارة الاقتصاد الألمانية، وأقرته الحكومة الاتحادية خلال اجتماعها ، أن الحكومة وافقت في الفترة من كانون ثان/يناير وحتى حزيران/يونيو على صادرات أسلحة وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة إجمالية 3ر2 مليار يورو (6ر2 مليار دولار).

وقد تراجعت الصادرات المثيرة للجدل إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفيما يتعلق بالتصدير لما تسمى بـ"الدول الثالثة"، فقد تم إصدار تراخيص بقيمة إجمالية 499 مليون يورو، أي أقل من ثلث الـ74ر1 مليار المسجلة في النصف الأول من عام .2020

وتعد صادرات الأسلحة من ألمانيا إلى هذه الدول مثيرة للجدل إما بسبب وضع حقوق الإنسان بها أو بسبب النزاعات المستمرة في بعضها.

وظلت صادرات الأسلحة تتراجع في الفترة من 2016 إلى 2018، إلا أنها قفزت بعد ذلك لمستوى قياسي، إذْ بلغت ثمانية مليارات يورو في عام .2019

وفي عام 2020، تراجعت الصادرات مرة أخرى بأكثر من الربع إلى 82ر5 مليار يورو. وقد استمر اتجاه التراجع في النصف الأول من .2021

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تصدر تقارير منتظمة حول موافقاتها على صادرات الأسلحة منذ عام .2014

ويدعم الحزب الديمقراطي الحر، المؤيد لقطاع الأعمال، تنظيم تجارة الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود قواعد مختلفة على نطاق واسع عبر التكتل.