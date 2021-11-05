أعلنت مايكروسوفت أنها تستعد لطرح جولة جديدة من التقنيات التي تهدف إلى جعل خدمات الحوسبة السحابية تعمل في مراكز البيانات التي لا تمتلكها ، بما في ذلك مراكز البيانات السحابية لمنافسيها.

ويقول المسؤولون التنفيذيون والمحللون في شركة مايكروسوفت إنَّ هذه الاستراتيجية كانت أساسية في صعود الشركة في سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية، والتي تقدر شركة الأبحاث "جارتنر" أنها بلغت 64.3 مليار دولار، وتأتي مايكروسوفت في المرتبة الثانية بعد شركة أمازون الرائدة في السوق "خدمات أمازون ويب".

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في الأسبوع الماضي أنَّ إيرادات عرضها السحابي الرائد "آزور" نمت بنسبة 48%، وهي النتائج التي ساعدتها على تجاوز شركة آبل باعتبارها الشركة الأكثر تداولًا في العالم من حيث القيمة.