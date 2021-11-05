قال نجم أفلام الحركة في هوليوود دواين جونسون إنه لن يستخدم أسلحة حقيقية في أفلامه مجددا، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار مميت تورط فيه الممثل أليك بالدوين خلال تصويره فيلما بولاية نيو مكسيكو الشهر الماضي.

وقال جونسون الملقب بالصخرة، والذي كان في لوس أنجليس لحضور العرض العالمي الأول لفيلمه "رد نوتيس" أو (المذكرة الحمراء) والذي يشاركه البطولة فيه النجمان رايان رينولدز وجال جادوت، إن الأفلام التي تنتجها شركته، سفن بك برودكشنز، "لن تستخدم أسلحة حقيقية مرة أخرى".

وقالت الشرطة إن المصورة السينمائية هالينا هاتشينز قُتلت يوم 21 أكتوبر تشرين الاول في موقع تصوير فيلم (راست) عندما أُطلقت رصاصة حية من مسدس كان يحمله بالدوين. وأُخبر بالدوين بأن المسدس كان "باردا"، وهو مصطلح صناعي يعني أنه آمن للاستخدام.

وأثار الحادث القلق من جديد بشأن استخدام الأسلحة في الأعمال الفنية.