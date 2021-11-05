أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تؤيد قصر دخول استادات كرة القدم على الملقحين ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد19- فقط.

وأوضحت نتائج الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 60% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون تطبيق القاعدة المعروفة باسم (2 جي) والتي تقصر دخول الأماكن المغلقة على الملقحين والمتعافين فقط.

في المقابل، اعتبر 29% ممن شملهم الاستطلاع هذه الخطوة غير صائبة.

يشار إلى عدم وجود قواعد موحدة تتعلق بدخول استادات اندية كرة القدم الاحترافية في دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) ودوري الدرجة الثانية، فبينما تطبق بعض الأندية قاعدة (2 جي) فإن أندية أخرى مثل بوروسيا دورتموند عادت إلى تطبيق قاعدة (3 جي) التي تسمح بدخول الفئتين المذكورتين بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحملون نتيجة سلبية للاختبار التقليدي للكشف عن كورونا.

ويعد نادي بايرن ميونخ واحدا من الأندية التي تطبق قاعدة (3 جي+) والتي تقصر الدخول على الملقحين و المتعافين وتسمح بدخول غيرهم في حال تقديم شهادة سلبية لاختبار (بي سي آر) ومقابل ذلك يسقط العمل بالارتداء الإجباري للكمامة ووضع حد أقصى للحضور والالتزام بمسافة التباعد المكاني.

وهناك أندية أخرى تطبق حلولا مؤقتة أو نماذج خيارات وترتبط الأندية في ذلك بالقواعد المعمول بها في كل ولاية وهو ما تسبب في اختلاف القواعد المعمول بها حسب كل مكان في ألمانيا.

كانت ولاية سكسونيا أعلنت مؤخرا تشديد تدابير الحماية وتطبيق قاعدة (2 جي) لمباريات كرة القدم وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بعدوى كورونا.