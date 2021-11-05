أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الجيش الكوري الجنوبي سيعزز قدرات الدفاع الفضائي، من خلال تطوير آلية تشغيلية تضم جميع القوات المسلحة ورعاية التقنيات ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع القوى الفضائية الكبرى.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، عقد وزير الدفاع سوه ووك ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال وون إن-تشول وكبار ضباط القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية اجتماعا في سول، لمناقشة الاتجاه المستقبلي لجهود الدولة لتطوير القدرات الفضائية.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تشترك فيه مختلف قطاعات القوات المسلحة في الحاجة إلى تقوية التعاون في رسم استراتيجية شاملة للعمليات الفضائية، مع تعزيز الولايات المتحدة والصين والقوى الكبرى الأخرى لوجودها في ذلك المجال الأمني الناشئ.

وقالت الوزارة إن هيئة الأركان المشتركة ستضع آلية مدروسة جيدا للعمليات الفضائية المشتركة على أساس التعاون بين الخدمات العسكرية المختلفة، وستحدد المهام المحددة التي سيضطلع بها الجيش والقوات الجوية والبحرية وسلاح مشاة البحرية.

وخلال الاجتماع، حدد كبار مسؤولي الدفاع أربعة مجالات للعمليات الفضائية، وهي الدعم الاستخباراتي وتحديد التهديدات والسيطرة العملياتية وإسقاط القوة، وبناء على ذلك ستعزز القوات المسلحة قدراتها العملياتية المشتركة.