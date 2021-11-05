يطل الفنان المصري صلاح عبد الله على جمهوره بشكل جديد في فيلم (المحكمة)، المقرر عرضه في دور السينما، الأربعاء الموافق 24 نوفمبر المقبل.

وواصلت الشركة المنتجة، اليوم الأحد، نشر الإعلانات الترويجية لأبطال الفيلم، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر "بوستر" للفنان صلاح عبد الله، وكتبت "أب يصارع على حق ابنته التي تتعرض للاغتصاب الذي يؤدي إلى موتها".

وظهر صلاح عبد الله في البوستر بمفرده وبدت عليه علامات الحزن والضيق واليأس بسبب ما حدث لابنته، حيث يقف خلف قضبان غرفة وكأنه في محكمة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول يوم كامل في المحكمة من الصبح حتى العصر، حيث يطرح 8 قضايا، تتنوع بين القضايا الجنائية، والاجتماعية من ميراث، ونسب، واغتصاب، وتحرش وثأر، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، وفتحي عبدالوهاب، ويسرا اللوزي، وجميلة عوض، ومحمود عبدالمغني، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وأحمد داش، وعارفه عبدالرسول، وكريم عفيفي، وملك زاهر، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

يشار إلى أن الشركة المنتج أعلنت طرح الفيلم بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج ، وبدأت في نشر الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، على أن يتم طرح البرومو الرسمي خلال ساعات.