دافع فريق رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن قرار القيام برحلة جوية خاصة لمدة 19 دقيقة، قائلا إنه لم يكن هناك خيار أكثر كفاءة. وتواجه فون دير لاين انتقادات منذ أن تبين هذا الأسبوع أنها سافرت بين فيينا وبراتيسلافا القريبتين في حزيران/يونيو الماضي كجزء من جولة في عواصم الاتحاد الأوروبي لبحث صندوق تحفيز التعافي من تداعيات جائحة كورونا في التكتل.

وقال اريك مامر المتحدث باسم فون دير لاين ، إن الرحلة بين فيينا وبراتيسلافا التي يبلغ طولها 50 كيلومترا كانت جزءا من رحلة مقررة باحكام تستغرق يومين وتشمل رحلات إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي .

وقال مامر إنه لم يكن للمسؤولة الكبيرة بالاتحاد الأوروبي أن تسافر بالسيارة حيث أنها كانت تحتاج إلى مواصلة سفرها إلى لاتفيا لحضور موعد مسائي في ريجا . وأضاف أن ترك الطائرة المستأجرة في فيينا قبل السفر إلى العاصمة السلوفاكية كان سيستغرق وقتا طويلا .

وتقع الرحلة ، التي كانت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية أول من أشار إليها، على مسافة أقل من 100 كيلومتر وتستغرق نحو الساعة بالسيارة .

وقال الأمين العام لرابطة دافعي الضرائب الأوروبية مايكل جيجر لصحيفة "بيلد" الألمانية إن الرحلة كانت "خطيئة إيكولوجية" كلفت "الكثير من أموال دافعي الضرائب والكثير من الوقت من وإلى المطار وقبل كل شيء الكثير من المصداقية".