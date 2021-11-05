رفعت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة فيراري أرباحها المستهدفة للعام الحالي، بعد نجاح الشركة الإيطالية إلى التغلب على أزمة نقص إمدادات مستلزمات الإنتاج

وتتوقع فيراري تحقيق أرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك وأقساط الدين بقيمة 52ر1 مليار يورو (76ر1 مليار دولار) خلال العام الحالي ككل، بعد ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فيراري كانت تتوقع تحقيق أرباح بقيمة 5ر1 مليار يورو خلال العام الحالي ككل.

وحققت فيراري خلال الربع الثالث من العام الحالي أرباح تشغيل معدلة بقيمة 371 مليار يورو وهو ما يفوق التوقعات، في حين ارتفعت المبيعات إلى 05ر1 مليار يورو، وهو ما جاء أقل قليلا من توقعات المحللين.

وبلغ حجم المبيعات خلال الربع الثالث 2750 سيارة بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 11% عن الربع الثالث من عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستفادت فيراري من الطلب القوي على السيارات خلال الربع الثالث، مع وصول أولى شحنات سيارتها إس.إف90 سبايدر، وإنتاج الطراز المعدل بورتوفينو إم.