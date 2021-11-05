أعلن تقرير صادر عن معهد أبحاث التأمين الكورى الجنوبي، أن نسبة المديرات الإناث في الشركات المالية المحلية بلغت 4.1% فقط اعتبارا من نهاية العام الماضي، وهو أقل من نسبتهن في جميع الشركات المدرجة في البورصة في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء يونهاب أنه من بين 209 من المديرين الخارجيين في 13 بنكا و27 شركة وساطة مالية و12 شركة تأمين، كان منهم 12 مديرة فقط، موضحة أن من بين 129 من المديرين الداخليين في تلك الشركات، كان منهم اثنتان فقط من النساء.

وقال التقرير إن نسبة المديرات في الشركات المالية لا تمثل سوى سدس نسبتهن في الشركات المدرجة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، مؤكدة أن نسبة المديرات في الشركات المحلية المدرجة بوجه عام بلغت 4.9% في نهاية العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه مع انتشار "إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية"، أو ما يشار إليه اختصارا بـ "ESG"، في جميع أنحاء العالم، تسعى العديد من الدول والشركات الأجنبية إلى تعزيز التنوع في مجالس إدارتها، بما في ذلك زيادة عدد المديرات، داعيا الشركات المحلية إلى أن تحذو حذوها.

وتهدف "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" إلى دعم حماية البيئة والعدالة الاجتماعية والممارسات الإدارية الأخلاقية.