استأنف المخرج المصري يسري نصر الله تصوير أحداث مسلسله الجديد "منورة بأهلها"، داخل استوديو النحاس بمشاركة عدد من أبطال العمل.

وقال نصرالله - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه استأنف تصوير أحداث المسلسل داخل استوديو النحاس، مضيفا أنه من المقرر أن ينتهي من تصوير جميع مشاهد المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن مسلسل "منورة بأهلها" تدور أحداثه في 10 حلقات، ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية مطلع العام المقبل.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وبطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدني وعباس أبو الحسن وناهد السباعي، وعدد آخر من الفنانين.

ويجمع مسلسل "منورة بأهلها" المخرج يسري نصر الله، وليلى علوي وباسم سمرة للمرة الثانية، حيث جاء التعاون الأول في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016.