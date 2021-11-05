بدأت الصين سلسلة من المشاريع الكبرى لطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في مناطقها الصحراوية منذ منتصف أكتوبر الجاري، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد

وأوضحت اللجنة المذكورة أن هذه المشاريع تتمركز في منطقة منغوليا الداخلية بشمالي الصين وفي كل من قانسو و تشينغهاي و نينغشيا بشمال غربي البلاد، مع قدرة مركبة تقارب 30 مليون كيلوواط.

وأشارت اللجنة إلى أن تعزيز طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية سيساعد في استعادة الأنظمة البيئية في المناطق الصحراوية ويدعم الاقتصاد المحلي ويسهم في جهود البلاد للحد من الانبعاثات الكربونية.

وتأتي هذه المشاريع ضمن قائمة البلاد لتطوير طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في المناطق الصحراوية. وستصل القدرة المركبة الإجمالية إلى نحو 100 مليون كيلوواط مع اكتمال جميع المشاريع المدرجة على القائمة