يسعى مطار "ساوث إند" في لندن والذي توقف عن العمل منذ انسحاب شركة "رايان اير هولدنجز" منه الشهر الماضي، لايجاد مستأجرين جدد لموسم الصيف في العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديفيد شيرر رئيس الشركة المالكة "ايسكن" قوله إن الشركة تتوقع الإعلان عن استعادة الخدمات بنهاية شباط/ فبراير المقبل. وقد أرجأ المطار في السابق إعادة فتحه إلى شهر نيسان/أبريل العام المقبل، بعدما كان هذا مقررا في نهاية العام الجاري.

ويعد "ساوث إند" أصغر مطار من بين ستة مطارات تعتبر نفسها قريبة من العاصمة البريطانية لندن بعد تغيير علامته التجارية في عام .2012 كما أنه أبعد مطار عن لندن، وتسعى "ايسكن" إلى الاستفادة من ممراته الخالية والأسعار التنافسية والصالات غير المزدحمة وروابط السكك الحديدية المباشرة إلى حي المال في المدينة.

وقال شيرر في مقابلة "أعتقد أن لدينا عرضا جذابا للغاية.. أحد هذه الفوائد أننا يمكن أن نكون سريعي الحركة والاستجابة. وأوضح أن الشركة تجري محادثات مع عدد من شركات الطيران بشأن الصيف المقبل.

يذكر أن مطار "ساوث إند" الذي يبعد عن لندن ساعة بالقطار من محطة "ليفربول ستريت" كان يستقبل نحو مليوني مسافر في العام قبل أزمة فيروس كورونا، حيث كان يسعى إلى خطط طموحة لمنافسة مطاري "ستانستيد" و"لوتون".