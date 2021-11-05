خفضت شركة موديرنا الأمريكية توقعاتها بالنسبة لمبيعات لقاحات فيروس كورونا خلال عام .2021

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول إنها تتوقع أن تتراوح مبيعاتها ما بين 15 و18 مليار دولار هذا العام.

وحققت موديرنا إيرادات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام، وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

وأضافت موديرنا أن لديها عقود طلبات للقاحات بقيمة 17 مليون دولار خلال عام 2022، وتتوقع أن تتراوح المبيعات ما بين 17 و 22 مليار دولار.

وتقول الشركة الآن إنها تتوقع إنتاج نحو 700 إلى 800 مليون جرعة لقاح العام الجاري، مقابل توقعات سابقة بإنتاج نحو 800 مليون إلى مليار جرعة.