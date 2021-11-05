محمد راتب

كشف مصدر في سوق السمك لـ «الأنباء» عن ارتفاع عام في أسعار الأسماك صاحبه ركود أسوأ في تبعاته من أزمة كورونا وإحجام غير مفهوم من الأهالي والعائلات عن الحضور للتسوق، مشيرا إلى أن سعر كود الروبيان ارتفع إلى 65 دينارا، والشحامية ما بين 25 و30، والميد 30 و35، والشعوم 10 كلغ بسعر 25 دينارا، والنويبي 10 كلغ بسعر 17 دينارا.

أما كيلو الشيم الكويتي فوصل إلى 4 دنانير، والهامور الكويتي 4، والبالول 5، والزبيدي الكويتي 13، والخثاق 1.250، والسلمون 3.5، والسيباس 3.5، والبلطي 1، والكنعد 3.5، والقبقب دينارين.

وعلق المصدر على قرار القوى العاملة الخاص بالموافقة على تجديد إقامات البالغين 60 عاما برسوم 500 دينار مع تأمين صحي بقوله إنه قرار صادم لمئات الصيادين الذين أمضوا حياتهم في الكويت وخدمة بحرها ولا يتقاضون سوى 200 أو 300 دينار فقط، داعيا إلى مراجعة القرار والرأفة بهم وعدم دفعهم للمغادرة أو التضييق عليهم.