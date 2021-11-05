أكدت الولايات المتحدة الاميركية أن مصر شريك حيوي لها وأنها ملتزمة بتعزيز الشراكة المستمرة بين البلدين على مدى أربعين عاما من خلال دعم مجالات التعاون الأمني وحقوق الإنسان وتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية المتميزة بين البلدين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات تضمنها بيان للوزارة، إن انتوني بلينكن وزير الخارجية سيرحب بسامح شكري وزير الخارجية المصري وفريقه في واشنطن يومي 8 و9 الجاري لبدء الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف أنه سينضم إلى بلينكن مسؤولون كبار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع الأميركية، مشيرا إلى أنه بعد أن يدلي كل من بلينكن وشكري بتصريحات للصحافيين في مستهل اليوم الأول من الحوار، سيناقش وفدا البلدين عددا من القضايا الدولية والإقليمية، من بينها حقوق الإنسان والتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والقضاء والأمن والتعليم والثقافة.

وشدد المتحدث على أن هذا الحوار الاستراتيجي يمثل فرصة لدفع كل مجالات التعاون للأمام من أجل تحسين حياة مواطني الشعبين الأميركي والمصري.