القاهرة ـ هالة عمران

أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، ترحيب الحكومة المصرية باستثمارات الشركات اليابانية، لا سيما في مجال صناعة السيارات، واستعدادها لتقديم كل الحوافز الممكنة لتسهيل عمل تلك الشركات في مصر، وتشجيعها على التوسع.

جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون التي تربط مصر واليابان منذ عقود، وإسهامات اليابان القوية في المشروعات التنموية التي تتم على أرض مصر، في مختلف المجالات.

وأشار مدبولي إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق اسم رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي على أحد المحاور المهمة في القاهرة، إنما يعكس حجم التقدير الذي تكنه مصر قيادة وشعبا تجاه اليابان.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن فخره وسعادته بتمثيل بلاده في مصر في مرحلة مهمة، شهدت تطورات إيجابية على صعيد العلاقات الثنائية، حيث قام الرئيس السيسي بزيارة اليابان مرتين في 2019، لحضور قمة مجموعة العشرين، ومجموعة الدول الصناعية السبع.

وأكد السفير اعتزازه بالتواجد في مصر في فترة شهدت، ولا تزال، طفرة تنموية على مختلف الأصعدة، مشيدا بتعامل الحكومة المصرية مع تداعيات جائحة كورونا، ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية، والحفاظ على معدلات أداء جيدة للاقتصاد المصري رغم الجائحة.

وفي ختام المقابلة، وجه رئيس الوزراء الشكر لسفير اليابان، على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية خلال فتره عمله في مصر، متمنيا له التوفيق في مهمته القادمة.