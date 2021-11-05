خطفت المذيعة البحرينية نسرين سروري ، أنظار الحضور في مهرجان moon life في اسطنبول ، كونها العربية والخليجية الوحيدة التي تم اختيارها للمشاركة بهذا المهرجان ، لتحصد جائزة أفضل مؤثرة اجتماعية دولية وإعلامية لعام ٢٠٢١ على مستوى تركيا ، نظير ما قامت بتقديمه يوميا ، محتوى مكثفا على منصاتها الالكترونية ، ليشكل حضورها علامة فارقة والأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وارتدت خلال الحفل فستان بتوقيع مصممة الأزياء البحرينية Alya touches، فيما رافقتها بحفل التتويج الإعلامية أسماء الشيخ .

كما شهد المهرجان حضورا مميزا من نجوم من مشاهير تركيا من فنانين وإعلاميين حيث تم تكريمهم في هذا المهرجان الذي يقام سنويا في تركيا ، ويعد واحداً من أهم المهرجانات في العالم .