قال مسؤولون إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في تدافع حدث ليلة افتتاح مهرجان أستروورلد للغناء والموسيقى في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية مساء الجمعة.

وأكد سامويل بينا مدير خدمة الإطفاء في هيوستون عدد القتلى في مؤتمر صحفي اليوم أمام مجمع إن.آر.جي بارك بالمدينة.

وذكرت قناة تابعة لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) أن الحادث وقع حوالي التاسعة أو التاسعة والربع مساء الجمعة عندما بدأت الجموع تتدافع للأمام باتجاه منصة المسرح.

وأضافت القناة أن وحدات الإطفاء نقلت 17 شخصا لمستشفيات وأن 11 منهم يعانون أزمة قلبية.

وقالت صحيفة هيوستون كرونيكل إن التدافع حدث عندما زادت الأعداد وأخذت تتقدم للأمام خلال فقرة مغني الراب ترافيس سكوت.

وأشارت الصحيفة إلى حضور 50 ألف شخص المهرجان الذي كان مقررا إقامته على مدى يومين. وأُلغي اليوم الثاني منه.