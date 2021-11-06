أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قرارا وزاريا بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف المدرسية.

وتضمن القرار حظر بيع أي مواد غذائية خارج المقصف المدرسي، وان يتم تشغيله عن طريق مستثمر لديه الخبرة الكافية في مجال المواد الغذائية، ونقل المواد الغذائية في وسائل مرخصة لنقل الاغذية، كما يلتزم السائقون وعمال النقل بحمل بطاقات صحية سارية وارتداء زي نظيف.



وحدد القرار الأغذية والمشروبات الواجب توافرها في المقاصف المدرسية ومنها الحليب السادة والمطعم بالنكهات وشراب اللبن والروب السادة والروب المطعم بالفاكهة، والعصائر مثل عصير الفاكهة بأنواعه ونكتار الفاكهة، والفواكه الطازجة الموسمية ومنها التفاح والموز والعرموط والتمر والافندي وسلطة الفواكه، والخضراوات والفطائر والسندويتشات والمكسرات.