أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية د.محمد داود الأحمد قرارا بتحديد ضوابط تصدير الحيوانات المجترة من الكويت (الأغنام والماعز).

وجاء في القرار:



مادة 1

يسمح بتصدير الأغنام والماعز من الكويت وفقا للضوابط التالية:



1- أغنام الصنف وماعز الزينة والتي ليس لها تأثير على الأمن الغذائي داخل البلاد.



2- الأغنام والماعز والمشاركة في المسابقات الخارجية.



مادة 2



تتم عملية التصدير وفق الشروط التالية:



1- إلغاء كرت الأعلاف المدعومة للأغنام والماعز المراد تصديرها.



2- منح شهادة صحية بيطرية مبين بها أعداد وجنس الحيوانات المراد تصديرها.



3- تحصيل رسوم بقيمة 5 دنانير على الرأس الواحدة.