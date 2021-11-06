أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية د.محمد داود الأحمد قرارا بتحديد ضوابط تصدير الحيوانات المجترة من الكويت (الأغنام والماعز).
وجاء في القرار:
مادة 1
يسمح بتصدير الأغنام والماعز من الكويت وفقا للضوابط التالية:
1- أغنام الصنف وماعز الزينة والتي ليس لها تأثير على الأمن الغذائي داخل البلاد.
2- الأغنام والماعز والمشاركة في المسابقات الخارجية.
مادة 2
تتم عملية التصدير وفق الشروط التالية:
1- إلغاء كرت الأعلاف المدعومة للأغنام والماعز المراد تصديرها.
2- منح شهادة صحية بيطرية مبين بها أعداد وجنس الحيوانات المراد تصديرها.
3- تحصيل رسوم بقيمة 5 دنانير على الرأس الواحدة.