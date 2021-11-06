عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان، المناطق التعليمية إلى ضرورة تكليف ضابط اتصال من إدارة الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية لمتابعة أي ملاحظات على مكونات المشغول الفعلي للمعلمين والمعلمات.

وقال السلطان في نشرة تلقت "الأنباء" نسخة منها: "في إطار التنظيم ومتابعة سير العمل في المناطق التعليمية وحرصا من قبل قطاع التعليم العام لمتابعة وصول المشغول الفعلي لأعضاء الهيئة التعليمية بالشكل والوقت المناسب ومتابعة أي متغيرات على الميزانية العامة

نرجوا التكرم بتكليف ضابط اتصال مباشر من قبل إدارة الشئون التعليمية في كل منطقة تعليمية لمتابعة أي ملاحظات على مكونات المشغول الفعلي لاعضاء الهيئة التعليمية، راجين أن يتم ملء البيانات بالنموذج المرفق وإرساله إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام قسم المتابعة الفنية بصفة هامة وعاجلة" .