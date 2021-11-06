اعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينتي جازان وخميس مشيط بطائرتني مسيرتين.

وأوضحت الوزارة بأن استمرار هذذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واسترار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والانساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.