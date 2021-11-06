فقدت الأسرة الإعلامية في الكويت عموما وأسرة «الأنباء» خصوصا الزميل ذعار الرشيدي الذي غيَّبه الموت بعد مسيرة إعلامية بارزة.

بدأ الراحل مسيرته الإعلامية بالكتابة في العديد من الصحف المحلية كجريدة «الأنباء» و«القبس» و«الوطن» ومجلة «الغدير» بالإضافة الى كتابته في الصحف العربية مثل «الوطن القطرية» ومجلة «آخر ساعة» وغيرها العديد من الصحف والمجلات.

شغل الراحل منصب مسؤول القسم الأمني في جريدة «الأنباء»، كما كانت له زاوية مخصصة في صفحة المقالات تحت عنوان «الحرف 29» استمرت لما يقارب 19 عاما، حيث بدأ كتابتها على صفحات الجريدة بدءا من العام 2002.

كما يعتبر الزميل الرشيدي «رحمه الله» رائدا من رواد صحافة الشعر الشعبي بمفهومها الريادي الصحيح.. حيث أشرف على صفحات متخصصة في الشعر الشعبي في جريدة «الأنباء»، كما أعد صفحة الواحة أيضا في جريدة القبس.. بالإضافة الى إعداده صفحة ملتقى الشعراء في جريدة الوطن.

وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).