تعهد مايكل روسو الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكندية بتحسين لغته الفرنسية واعتذر "لأولئك الذين شعروا بالإهانة من ملاحظاتي" ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن روسو القول في بيان له :" أريد أن أوضح أنني لم أقصد بأي حال من الأحوال إظهار عدم الاحترام لمواطني إقليم كيبك والفرانكوفونيين في جميع أنحاء البلاد"

وأضاف روسو في البيان :"حقيقة أن هذه الشركة الشهيرة يقع مقرها الرئيسي في مونتريال، هو مصدر فخر بالنسبة لي ولفريقنا التنفيذي بأكمله".

وقال روسو: "أكرر التزام الخطوط الجوية الكندية لإظهار الاحترام للغة الفرنسية، وكقائد، سوف أضبط اللهجة"