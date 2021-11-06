تصدَّر "معرض الشارقة الدولي للكتاب" بدورته الـ 40 معارض الكتب العالمية كافة على مستوى بيع وشراء حقوق النشر للعام 2021، للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل أربعين عامًا.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن هذا الإنجاز الكبير لمعرض الشارقة الدولي للكتاب يأتي ثمرةً لرؤية ودعم وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن بأن المنجزات الراسخة وبناء المجتمعات والحضارات القوية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى قوة الكتب وأثر المعرفة.

وأضاف العامري: "يستكمل هذا الإنجاز سلسلة إنجازات وصلت لها الشارقة وحققها معرض الشارقة الدولي للكتاب. فهو يأتي بعد سلسلة احتفالات كانت فيها الشارقة ضيف شرف على كبرى معارض الكتب العالمية بدءًا من باريس مرورًا بموسكو ومدريد ونيودلهي، ووصولًا إلى ساوباولو. كما يأتي بعد أن سجل المعرض تاريخ أكبر فعالية دولية ناجحة تقام في ظروف الجائحة العام الماضي؛ الأمر الذي يجعل هذا المنجز تتويجًا لإكمال المعرض عامه الأربعين والوصول إلى الطموحات التي وضعها منذ دورته الأولى في العام 1982".

وحقق المعرض الذي يقام هذا العام تحت شعار "هنا.. لك كتاب" إنجازًا إماراتيًا عربيًا لصناعة الكتاب والنشر في المنطقة العربية وقارتي آسيا وإفريقيا كاملتين؛ كونه المعرض الأول الذي يصل لهذه المرتبة عالميًا من بين القارتين الآسيوية والإفريقية، ويأتي هذا الإنجاز استنادًا إلى قاعدة بيع وشراء الحقوق والمشاركة العالمية من الناشرين والوكلاء ضمن البرنامج المهني للمعرض "مؤتمر الناشرين"، حيث شارك في المؤتمر الذي سبق انطلاق الدورة الأربعين 546 ناشرًا ووكيلًا أدبيًا من 83 دولة حضروا جميعهم إلى إمارة الشارقة.

وتأتي أهمية البرامج المهنية لمعارض الكتب العالمية في الاستناد إليها في التصنيف بكونها المحرك الأساسي للتبادل المعرفي بين الناشرين والمؤلفين والوكلاء الأدبيين، وتشكل حجم المشاركات والعقود المتفق عليها خلال هذه البرامج حجر أساس المشاركات في المعارض ونوع وكم وتنوع المحتوى المقدم من قبل الناشرين خلال المعارض.

وبهذا الإنجاز، أثبت المعرض قوته في تحقيق نقلات ملموسة في صناعة الكتاب في المنطقة والعالم باستضافته هذا العام 1632 ناشرًا من 83 دولة عربية وأجنبية يعرضون 15 مليون نسخة كتاب لـ 1.3 مليون عنوان؛ منها 110 آلاف عنوان جديد يُعرَض للمرة الأولى في معرض.

وتتواصل فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام في مركز إكسبو الشارقة حتى 13 نوفمبر بحضور 83 كاتبًا من 22 دولة، وتنظيم أكثر من 1000 فعالية ثقافية بين ندوة وجلسة حوارية وعرض مسرحي وعرض فني وورش؛ فاتحًا بذلك الأبواب أمام الكبار والصغار لمتابعة كل أشكال الإبداع والفنون والمعارف.