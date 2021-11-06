يُطرح الفستان الذي ارتدته المغنية ايمي واينهاوس خلال آخر حفل لها سنة 2011، للبيع في مزاد تشهده بيفرلي هيلز السبت والأحد، مع مئات قطع الملابس والاكسسوارات والكتب التي كانت تملكها نجمة موسيقى السول الراحلة.

وفي تلك الأمسية، كانت واينهاوس ترتدي فستانا قصيرا باللونين الأخضر والأسود مع نقوش زهرية، من تصميم ناومي باري. ويُتوقع أن يباع الفستان بسعر يراوح بين 15 ألأف دولار و20 ألفا، خلال المزاد الذي تنظمه دار "جوليانز أوكشنز".

وتضم المجموعة المطروحة في المزاد أكثر من 800 قطعة بينها فساتين وسراويل طويلة وأخرى قصيرة وأحذية وملابس داخلية ونظارات وآلات موسيقية وكتب وتسجيلات، كانت تملكها المغنية والموسيقية البريطانية التي توفيت عن 27 عاماً في 23 تموز/يوليو 2011 بفعل استهلاك مفرط للكحول،

وتُقدَر قيمة هذه القطع الإجمالية بما بين مليون ومليوني دولار.

ولاحظ مدير "جوليانز أوكشنز" مارتن نولان خلال إطلاعه الشهر الماضي في نيويورك وكالة فرانس برس على مجموعة المقتنيات الشخصية أن "من الصعب جداً تنظيم مزادات بمشاركة والدَي الشخص المتوفى".

وأوضح نولان أن "الموضوع بالغ الدقة وقد استغرق الحصول على موافقة الوالدين على إعطاء (المقتنيات) وقتاً طويلاً، مع إدراكهما بالطبع أن محبي المغنية والمتاحف وهواة الجمع في كل أنحاء العالم سيرغبون في امتلاك هذه الأغراض".

واشار إلى أن والدَي النجمة ميتش وجانيس يرغبان من خلال هذا المزاد في حفظ "إرث (ابنتهما) وذاكرتها" وجمع الأموال لمؤسستهما التي تتولى مساعدة الشباب الذين يعانون إدمان المخدرات والكحول.