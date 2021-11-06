أثار مقطع فيديو لمسؤول فيتنامي كبير يستمتع بشريحة لحم مغطاة بورق الذهب في أحد مطاعم لندن الفاخرة غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي

وصُوّر وزير الأمن العام الفيتنامي تو لام في فرع لندن من سلسلة مطاعم اللحوم "نصرت" التي اشتهرت بفضل الشيف التركي نصرت جوكجي الملقّب "سولت باي" والذي يتابعه عبر الإنترنت عشرات الملايين من المستخدمين.

ويقدم المطعم شرائح لحم ملفوفة بورق ذهب عيار 24 قيراطاً صالح للأكل، ويقال إن ثمن هذه الشرائح يفوق ألف دولار.

وكتب أحد مستخدمي الإنترنت معلّقاً "من أين له بالمال؟ راتبه السنوي لا يستطيع حتى دفع ثمن هذه الوجبة".

وجاء في منشور آخر "لقد واجه الشعب صعوبات شديدة منذ الجائحة، لكنّ (مسؤولينا) يستمتعون مثل الشخصيات المشهورة عالمياً".

وكان المطعم نشر هذا المقطع لكنه سرعان ما حذفه بعد انتشاره عبر "تيك توك" و"فيسبوك".

وبلغ متوسط الدخل الشهري في فيتنام نحو 180 دولاراً عام 2020 ، وفقًا للمكتب العام للإحصاء.

وبقي تفشي كوفيد-19 في فيتنام محدوداً نسبياً العام الفائت، لكنّ عدد الإصابات ارتفع بشكل كبير خلال الصيف.