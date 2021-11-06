حضت نقابة الشرطة الرئيسية في مالطا الجمعة العناصر من أعضائها على إطلاق لحاهم وصبغ شعرهم ووضع طلاء أظافر إذا شاؤوا ذلك، متحدية تعليمات مناقضة أصدرتها القيادة.

فخلال الشهر الفائت، أبدى اتحاد الشرطة المالطي الذي يضم 1779 عنصراً من أصل 2000 يشكلون إجمالي عديد الشرطة امتعاضه من توجيه جديد يأمر جميع العناصر الذكور من دون استثناء بالحلاقة تحت طائلة اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم.

وأكدت النقابة في بيان أن الأمر الذي يحظر على عناصر الشرطة كل أنواع اللحى لا يتوافق مع القانون الذي ينص على أهمية أن يكون الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي فقط "حليقي الذقن".

وبعد عدم تلقيها أي رد من قائد الشرطة، أطلقت النقابة مبادرة احتجاجية فدعت العناصر إلى التعبير عن آرائهم اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأصدرت النقابة تعليمات لأعضائها الذكور بأن يرخوا لحاهم اعتباراً من الاثنين سواء أكانوا يرتدون الزي الرسمي أو الملابس المدنية، "بشرط أن تكون مشذبة جيداً".

وفي تعليماتها التي ستجذب حتماً انتباه قيادة الشرطة، شرحت النقابة لأعضائها أن في إمكانهم "استخدام طلاء أظافر من أي لون"، و"صبغ الشعر" إلا بألوان مبهرجة.