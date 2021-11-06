يحتفل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ(٣٠)، بمئوية عملاق الطرب اللبناني وديع الصافي وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء /الأحد/، على مسرح النافورة بالأوبرا، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نجله أنطون وديع الصافى، معين شريف وأميرة أحمد.

ووفقا لبيان أصدرته دار الأوبرا المصرية يقدم المطرب محمد محسن أيضا خلال الحفل مجموعة من مؤلفات التراث إلى جانب عدد من أعماله الخاصة بقيادة المايسترو أحمد عامر،ويسبقه فاصلا للمطربة آيات فاروق.

وأضاف البيان أنه فى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا لفصل الإيقاع الشرقى تدريب سعيد الأرتيست.

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلا ضمن سلسلة وهابيات ويحييه النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من يحيى عبد الحليم وريم كمال.

وبالتزامن على مسرح مكتبة الاسكندرية، يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم حفلا ويسبقه فاصلا للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقى فرات قدروى وفرقة ضفاف دجلة .