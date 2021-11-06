اكتشفت الشرطة الألمانية مزرعة حشيش غير قانونية داخل فندق سابق في مدينة ميتمان غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة إنه تم تحويل كل الغرف تقريبا في المبنى الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع بالإضافة إلى ملعب البولينج في القبو إلى مزرعة للحشيش.

واعتقل عناصر الشرطة رجلين عمرهما 31/ عاما و20 عاما/ وصادروا نحو 1500 من نباتات الحشيش.

وقد تم إصدار مذكرة تفتيش يوم الجمعة بعدما جذبت "أنشطة غير عادية" اهتمام الشرطة.

ووفقا للتقديرات الأولية لمكتب الشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، فإن محصول المزرعة يمكن أن يحقق نحو مليوني يورو (3ر2 مليون دولار) سنويا.