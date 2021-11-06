كشفت دراسة طبية أجريت في جامعة "بافلو" الأمريكية النقاب عن أن استخدام الأدوية المعالجة للحموضة المعوية مرتبط بانخفاض مشكلات اللثة والأسنان.

فقد توصل الباحثون إلى أن المرضى الذين استخدموا مثبطات مخضة البروتون (PPIs)، وهي فئة من الأدوية توصف عادة لعلاج حرقة المعدة، والارتجاع الحمضي، والقرحة، كانوا أقل تعرضا لمشكلات في اللثة والأسنان، مثل الالتهابات والتباعد بين الأسنان.

وسعت الدراسة الحالية إلى تحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين إستخدام مثبطات مضخة البوتون وأمراض اللثة، من خلال تحليل البيانات السريرية لأكثر من 1,000 مريض التهاب دواعم الأسنان، إما باستخدام أو عدم استخدام مثبطات مضخة البروتون.

ووجد الباحثون أن 14% فقط من أسنان المرضى الذين استخدموا مثبطات مضخة البروتون كانت لها أعماق بلغت 6 ملليمترات أو أكثر، مقارنة بـ 24% من أسنان المرضى الذين لم يستخدموا الدواء، و27% من أسنان المرضى الذين يستخدمون مثبطات مضخة البروتون (PPIs) لديهم أعماق سبر 5 ملليمترات أو أكثر، مقارنة بـ 40% من أسنان المستخدمين الذين لا يستخدمون مثبطات مضخة البروتون.