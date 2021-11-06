نفت مديرة الأعمال السابقة لبريتني سبيرز تسجيل محادثات نجمة البوب سرا أو التحكم في علاجها الطبي، حسبما أظهرت سجلات المحكمة.

ورفضت لو تيلور، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "تري ستار سبورتس آند انترتينمينت جروب" دعوى من محامي النجمة للحصول على حساب كامل لمشاركتها التي استمرت 11 عاما في الوصاية.

وأكدت الرئيسة التنفيذية في الدعوى القضائية أن شركتها قدمت حسابات منتظمة بدون أي اعتراض من جانب النجمة سبيرز.

وزعم ماتيو روزنجارت محامي سبيرز أنها تعرضت للاستغلال وأن الأشخاص الذين تم التعاقد معهم لحماية أموالها فشلوا في القيام بمهمتهم.

كما كانت هناك مزاعم بأن سبيرز تعرضت للتجسس وأنه تم التنصت على محادثاتها في غرفة النوم والتحكم في علاجها الطبي، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

ونفت شركة "تري ستار" أن يكون أي شخص في الشركة تصرف بشكل غير لائق فيما يتعلق بسبيرز.