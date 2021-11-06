استضافت إمارة الشارقة، حاملة لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، عدداً من ممثلي مدن العالم الحاملة للقب، الذي تمنحه منظمة اليونسكو سنوياً لواحدة من عواصم إنتاج المعرفة في العالم، وذلك في اجتماع يستهدف تبادل الخبرات بين المدن الحاصلة على اللقب والدول المرشحة لنيله في الأعوام المقبلة.

وحضر الاجتماع فريق من خبراء شبكة عواصم الكتاب العالمية، و16 شخصية من المسؤولين الممثلين للعواصم الحاصلة على اللقب، بالإضافة إلى ممثلين عن مدينة غوادالاخارا المكسيكيّة، التي أُعلن عن اختيارها لحمل اللقب في العام .2022

وقال بيان صدر عن الاجتماع اليوم السبت، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم مناقشة المهام التي تتولاها شبكة عواصم الكتاب العالمية، والأهداف التي تنطلق منها.

وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الأعضاء، وآليات ترسيخ التزام المدن بدعم الكتاب ونشر ثقافة القراءة، خاصة بعد جائحة كورونا، وما شهده قطاع النشر من تحديات.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، إن حصول الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب في عام 2019 عزز مكانتها مركزا ثقافيا على المستوى العالمي، وكان له دور إيجابي في تنمية صناعة الكتاب وثقافة القراءة في الإمارة وفي دولة الإمارات من خلال سلسلة المبادرات التي شهدتها فعاليات اللقب.

ودعت القاسمي جميع المدن ، التي حصلت على اللقب للتعاون والتواصل، وتعزيز الفوائد والتأثيرات الإيجابية التي يتركها على صناعة النشر، وقالت: "إن شبكة عواصم الكتاب العالمية ستمكن المدن والأجيال القادمة من تبادل الرؤى والأفكار حول الإرث الثقافي لهذا اللقب".

من جانبه، أكد إين دينيسون، منسق برنامج عواصم الكتاب العالمية، على دور المدن الأعضاء في الشبكة، وأولوياتها، ومشاريعها التنموية في المستقبل، وقال: "تشترك عواصم الكتاب العالمية بدافع قوي للتضامن مع المدن التي تسعى للحصول على اللقب، ويسهم التعاون داخل الشبكة الجديدة بمساعدة المدن الأخرى على الوصول إلى المعارف وأفضل الممارسات في هذا المجال".

ومنذ عام 2001، تشرف اللجنة الاستشارية للعواصم العالمية للكتاب التابعة لليونسكو، والتي تضم كلاً من منتدى المؤلفين الدوليين، والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، والاتحاد الدولي للناشرين، إلى جانب اليونسكو، على اختيار عاصمة عالمية للكتاب في كل عام، حيث يمنح اللقب للمدينة استناداً إلى تميزها بتوفير الأنشطة والبرامج الثقافية المتكاملة على مدار العام لنشر ثقافة القراءة ودعم الكتب التي تعزز التفاعل المجتمعي.