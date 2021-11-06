عثرت الشرطة الفرنسية على 55 كيلوجرام من حبوب إكستاسي المخدرة بقيمة سوقية تبلغ 3ر1 مليون يورو (5ر1 مليون دولار) مبعثرة بطول طريق سريع.

وقالت الشرطة الوطنية الفرنسية إن الحبوب التي تم العثور عليها وهي 270 ألف حبة كانت معبأة في أكياس على الحارة الجانبية للطريق السريع "ايه 2" المتجه إلى بلجيكا.

وذكرت إذاعة "يورب 1" أن سائق سيارة أعطى الأكياس إلى رجال شرطة عند نقطة تفتيش، قائلا إنهم سيعثرون على المزيد منها.

وقد أقامت فرنسا، مثل غيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بشكل مؤقت نقاط تفتيش حدودية بهدف منع انتشار فيروس كورونا.