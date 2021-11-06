كشفت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع بشكل غير متوقع في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتراجع الناتج الصناعي الفرنسي بنسبة 3ر1 بالمئة في أيلول/سبتمبر مقارنة بالشهر السابق عليه، عندما بلغت نسبة الزيادة واحد بالمئة. وكان من المتوقع أن يرتفع الناتج الصناعي بنسبة 4ر0 بالمئة.

وبالمثل، تراجع ناتج التصنيع في فرنسا بنسبة 4ر1 بالمئة في أيلول/سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 1ر1 بالمئة في آب/أغسطس.

وسجل قطاع تصنيع معدات النقل أكبر معدل تراجع بنسبة بلغت 4ر8 بالمئة، فيما تراجع قطاع تصنيع فحم الكوك ومنتجات تكرير البترول بنسبة 3ر2 بالمئة، فيما ارتفع ناتج تصنيع المعدات بنسبة 3ر1 بالمئة.

ومقارنة بشهر شباط/فبراير 2020، وهو الشهر الأخير قبل تطبيق الاغلاق العام في فرنسا، انخفض الناتج بنسبة 9ر5 بالمئة في قطاع التصنيع، وبنسبة 2ر5 بالمئة بالنسبة لقطاع الصناعة بشكل عام.