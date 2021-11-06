أعلنت المملكة الأردنية عن قيامها بالبدء فى اجراء الدراسات بهدف تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والنيتروجين الأخضر في المملكة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير البيئة الأردنى الدكتور معاوية الردايدة، على هامش مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في جلاسكو (COP26) مع رئيس شركة فورتيسكيو فيوتشراندستريز (Fortescue Future Industries-FFI) الدكتور أندرو فورست .

يذكر أن هذا المشروع يتماشى مع الرؤيا والجهود المبذولة في الأردن للتحول نحو الإقتصاد الأخضر والإعتماد على الطاقة النظيفة، بما يحقق التنمية الإقتصادية في اطار الحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي.

وأكد وزير البيئة الأردنى أهمية هذا المشروع الذي يوفر فرصة للمملكة لتصبح رائدة في قطاع الطاقة الخضراء من خلال إنشاء وتصدير الهيدروجين الأخضر نظراً للإمكانات الكبيرة المتوافرة بما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي يتطلبها المشروع.

وأضاف بأن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة سيزيد من الفرص الاقتصادية في المملكة بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية وأن الشراكة بين المملكة و(FFI) هي الخطوة الأولى لتكون الأردن دولة رائدة في تنفيذ مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ويعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في إنتاج الطاقة المتجددة.

من جهته، أكد رئيس (FFI) الدكتور أندرو فورست أهمية الشراكة مع المملكة كخطوة نحو خفض الانبعاثات وخلق فرص العمل، وأن الطريقة الوحيدة لوقف الاحتباس الحراري هي من خلال الحلول العملية والقابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن الشراكة ستلعب دورًا مهمًا في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للطاقة المتجددة في المملكة.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لشركة (FFI) جولي شاتلوورث أهمية الشراكة مع المملكة والتي تظهر ريادة كبيرة في دفع مشاريع الطاقة الخضراء إلى الأمام من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأردن ما يجعلها موقعاً جاذباً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.