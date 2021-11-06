طلبت شركة كويبر سيستمز التابعة لشركة أمازون الأمريكية من الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة ترخيصا لإطلاق 4538 قمرا صناعيا آخر من شأنها أن تعزز مجموعتها من الأقمار، حيث تتنافس مع شركة إسبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، على العملاء بدءا من خدمات اتصالات النطاق العريض إلى رحلات الفضاء.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء قالت الشركة في طلب للجنة الاتصالات الاتحادية إن هذه الإضافات سترفع عدد أقمار كويبر إلى 7774 قمرا صناعيا.

ولدى كل كويبر وشركة اكسبلوريشن تكنولوجيز كورب التابعة لشركة اسبيس طلبات معروضة على اللجنة بشأن أساطيل من الأقمار الصناعية في مدارات أرضية منخفضة.

ودخلت الشركتان في سجال في الأشهر القليلة الماضية، حيث تجادل أمازون بأن إسبيس إكس لا تقوم بالوفاء بمتطلبات تنظيمية.

ورفضت إسبيس إكس الانتقاد باعتبار أنه غير ذي صلة.