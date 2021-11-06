كشفت دراسة جديدة أن التغير المناخي الشديد الناجم عن الاحتباس الحراري أدى إلى ابيضاض الشعب المرجانية في الحيد المرجاني العظيم الذي يقع قبالة سواحل أستراليا.

ولم تنج سوى 2 % فقط من الشعب المرجانية في الحيد المرجاني المدرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي من الابيضاض خلال العقود الثلاثة الماضية، بحسب بيان إعلامي أصدره مركز دراسات الشعب المرجانية بجامعة جيمس كوك الأسترالية

وذكر الخبراء أن 80 % من الشعب تعرضت للابيضاض بشدة مرة على الأقل منذ .2016

وأفاد العلماء بأن السبب الرئيسي يرجع إلى التغير المناخي وزيادة حرارة المحيطات الناتجة عنه.

وذكر رئيس فريق الدراسة البروفيسور تيري هيوز أن "موجات الحرارة البحرية غير المسبوقة هي ما سببت ابيضاض الشعاب المرجانية وموتها".