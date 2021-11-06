أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأسيس شراكة مع منصة "نتفلكس" للمشاركة في أنشطة مكثفة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي ستنطلق في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، بالشراكة مع مركز السينما العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وذكر بيان أصدرته إدارة المهرجان أن الأنشطة تشمل محاضرتين وحلقة نقاشية وحوار مع خبراء صناعة السينما الدولية، حيث يناقشون خلال الفعاليات مع ضيوف المهرجان من الجمهور والمحترفين، أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة الأفلام والمسلسلات.

وأوضح أن "نتفلكس" تنظم بشكل حصري مع أيام القاهرة لصناعة السينما، النسخة الثانية من مبادرة "لأنها أبدعت" للتعبير عن صوت المخرجات العربيات وتسليط الضوء على تطور دور المرأة في صناعة الترفيه في العالم العربي، ومن المنتظر أن تتضمن الفعاليات حواراً مع النجمة التونسية هند صبري، التي ستتحدث خلال الجلسة عن مشوارها الفني وعملها كمنتجة منفذة في مسلسل نتفلكس المقبل "البحث عن علا"، كما ستتطرق "صبري" للحديث عن الفرص والصعوبات التي واجهتها كممثلة ومنتجة وأم، وما تعلمته خلال مشوارها في صناعة السينما والتلفزيون.

وأشار البيان إلى أن الفعاليات تتضمن أيضاً حلقة نقاشية عن مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، الذي شهد مؤخرا إقبالا كبيرا على مشاهدته، وأصبح ضمن قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة على منصة "نتفلكس" في عدة دول حول العالم لفترة طويلة، والذي تمت دبلجته للغة الإنجليزية باعتباره نموذج يعبر عن قضية اجتماعية مُلحة.

تشارك في الحلقة النقاشية تيما الشوملي، مبتكرة المسلسل ومخرجته والمنتج التنفيذي له، إذ أنه من المقرر أن تستعرض رؤيتها عن المسلسل وكل ما ساهم في بناء هذا العالم الدرامي الخيالي عن مراهقات "مدرسة الروابي"، ويشارك في النقاش أيضاً الممثلة الأردنية ركين سعد، التي لعبت دور "نوف" وكذلك جوانا عريضة، التي جسدت دور "رانيا"، ومن المنتظر أن تركز المشاركات في النقاش الذي سيستمر لساعة، على الحديث عن الجهود المبذولة لتطوير قصة المسلسل.

ولفت البيان إلى أنه تحت عنوان "تعميق رسم الشخصيات"، سوف يقدم كريستوفر ماك، مدير قسم تطوير المواهب في نتفلكس، محاضرة يأخذ الجمهور من خلالها في جولة لاستكشاف متعمق لبعض الشخصيات السينمائية الأكثر شهرة على الإطلاق، والأسباب التي جعلت منها شخصيات خالدة في ذاكرة البعض.

وأوضًح أن "نتفلكس" سوف تشارك الحضور بخبرتها حول أفضل ممارسات مرحلة ما بعد الإنتاج، وأهم الدروس المستفادة في هذه الصناعة لضمان وصول المشروع المطروح للجمهور بأفضل شكل ممكن، وذلك من خلال محاضرة يقدمها كل من كريم بطرس غالي، مدير مرحلة ما بعد الإنتاج للأعمال العربية الأصلية على نتفلكس، وفرانك بيازا، مدير مرحلة ما بعد الإنتاج لأعمال نتفلكس في الشرق الأوسط وتركيا.

وذكر أن كلا من غالي وبيازا سيطرحان أهم السبل التي تقود إلى الطريق السليم في عالمي المسلسلات والأفلام، وكيفية الإبداع، هذا بجانب الحديث عن طرق اعتماد الميزانية المناسبة واختيار البرامج الصحيحة، بالإضافة إلى الأخطاء الشائعة لمرحلة ما بعد الإنتاج في المنطقة. حيث ستعتمد ورشة العمل على أمثلة من الحياة الواقعية، وتحليل للعمليات التي تتبعها "نتفلكس" في أحدث أعمالها.

وأيام القاهرة لصناعة السينما، هي منصة تقام بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتوفر فضاء هاما لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، بالإضافة إلى أنه من خلال ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يقام ضمن فعالياتها، تفسح المنصة المجال لتعاون المواهب العربية والمحلية وأهم الشخصيات الدولية في عالم صناعة الأفلام بهدف دعم السينما العربية.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).