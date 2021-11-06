أعلنت الحكومة اليابانية ، أنها ستقلص فترة الحجر الصحي لفيروس (كورونا) لرجال الأعمال الذين تم تطعيمهم من الخارج عند وصولهم إلى البلاد إلى ثلاثة أيام بدءا من الاثنين القادم.

وستنطبق قواعد الحجر الصحي المخففة على المسافرين من رجال الأعمال على المدى القصير الذين تم تلقيحهم باللقاحات التي تعتبرها السلطات اليابانية فعالة بشرط أن تقوم الشركات التي تستضيفهم بالإبلاغ مقدمًا عن أنشطة رجال الأعمال المخطط لهم للأيام السبعة بعد الحجر الصحي والإشراف عليهم وفقًا لذلك.

وفي الوقت الحالي، يجب أن يخضع رجال الأعمال المسافرون لفترة حجر صحي لمدة 10 أيام عند دخول البلاد، بينما تنطبق فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الوافدين الآخرين.

وستستأنف الحكومة أيضًا دخول أولئك الذين يقيمون لفترات أطول، بما في ذلك الطلاب والمتدربين الفنيين، ولكن ستظل فترة الحجر الصحي 14 يومًا.