بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انفجار ناقلة وقود باحدى المحطات في مدينة فريتاون وأودى بحياة عشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ببرقية تعزية إلى الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انفجار ناقلة وقود باحدى المحطات في مدينة فريتاون وأودى بحياة عشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.