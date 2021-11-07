ليلى الشافعي



أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن استمرار نجاحاتها في مجال المحافظة على رأسمال محفظتها الاستثمارية وأصولها، وتنميتها وتطويرها وتعزيز عوائدها الجارية والرأسمالية، وذلك رغم التداعيات السلبية التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وفي هذا السياق، كشف المدير العام للهيئة بالإنابة م.حمد البرجس في بيان صحافي عن أن الهيئة نجحت وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود العاملين في قطاع تنمية أموال القصر في تحقيق ارباح بلغت قيمتها 13 مليون دينار من تخارجها من أحد استثماراتها في الكويت، وهو ما يعد تأكيدا على سلامة سياستها الاستثمارية ونجاح استراتيجيتها الاستثمارية الممتدة حتى عام 2022. وذكر البرجس ان الهيئة تستهدف بالمقام الأول تعزيز سلامة ومتانة المركز المالي للهيئة وسياستها الاستثمارية والسعي لتحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح المشمولين برعايتها، والمستفيدين من خدماتها في ضوء الضوابط التي تتناسب مع خصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها. وأوضح أن الإدارة التنفيذية بصدد دراسة نتائج استراتيجيتها الاستثمارية الحالية تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة للبدء في إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار للفترة المقبلة تركز على تحقيق عائدات مناسبة وفق سياسة استثمارية متحفظة تراعي خفض المخاطر لأدنى مستوى ممكن، وذلك مع توفير الإمكانات المادية والبشرية والتشريعية والإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ دون عوائق أو تحديات.