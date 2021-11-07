

ما مخاطر وفوائد الجبنة؟



سردت المختصة في مجال التغذية تاتيانا إيفانيكوفا، بعض فوائد وكذلك مخاطر تناول الجبنة، وأوضحت ما يجب البحث عنه عند اختيار هذا الطعام الشهي.



وقالت إيفانيكوفا: «تعتبر الجبنة من المنتجات المغذية للغاية، ويتكون ربع تركيبها من البروتينات»، مشددة على أن البروتينات ضرورية ومهمة جدا لجسم الإنسان، لأنها تعتبر بمنزلة المادة اللازمة لبناء العضلات. وأضافت المختصة: «لذلك، يتناول الرياضيون عادة، الجبنة خلال فترة إعادة التأهيل».



ولفت الى أن إحدى ميزات الجبنة، هي أن الجسم يقوم بامتصاص بروتيناتها بشكل أفضل من بروتينات مشتقات الحليب الأخرى.



وقالت الخبيرة: «بما أن الجبن منتج عالي السعرات الحرارية، فإنه يجدد الطاقة ويساعد بشكل مثالي على استردادها، لذلك غالبا ما يستخدم كوجبة خفيفة صحية».



وأضافت خبيرة التغذية، أنها لا تنصح بتناول الكثير من الجبنة من جانب الذين يعانون من زيادة الوزن وأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن هذه المادة الغذائية غنية بالسعرات الحرارية. وخلصت إيفانيكوفا، إلى أنه «عند اختيار الجبنة، يجب الانتباه إلى التركيبة، التي لا يجوز أن تحتوي على الكثير من الدهون النباتية».

عن «إكسبريس» البريطانية