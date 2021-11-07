

هل هناك أطعمة تسبب الأرق؟



جميع من يعاني من سوء النوم ينصح بالتخلي عن تناول المعكرونة في وجبة العشاء.



حيث يجب قبل كل شيء الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وعدم الإكثار من وجبة العشاء. وقد يكون الإفراط في تناول الطعام مساء مرتبطا بعدم تناول وجبة الفطور وتناول وجبات خفيفة متكررة خلال النهار، بدلا من الوجبات الكاملة.



فإذا تناول الشخص في وجبة العشاء المعكرونة مع الجبنة والمايونيز، ومن ثم شرب الشاي مع الحلوى، فسيكون من الصعب عليه أن يغفو بسرعة وينام جيدا، لأن الجسم ليلا لا يحتاج إلى الكربوهيدرات، بل يحتاج إلى الراحة وليس إلى الطاقة. كما أن الجسم يحتاج إلى بضع ساعات لهضم هذا الطعام، أي بدلا من الراحة يضطر الجسم الى العمل وهدر طاقته».



فوجبة العشاء المثالية يجب أن تحتوي على البروتين والخضراوات والخضار والزيوت الصحية.



و«يمكن أن تتضمن وجبة العشاء مثلا لحم دجاج مسلوق أو مطبوخ على البخار مع بروكلي أو قرنبيط وبعض الخضراوات الموسمية والخس وزيت غير مكرر، بعد وجبة كهذه يمكن أن يغفو الشخص بسهولة وبسرعة».

عن «نوفوستي»