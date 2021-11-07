رباب الجوهري



كشف رئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس فهد بودي، وهو شركة شقيقة لشركة بيت الأوراق المالية، ان البنك وقع مؤخرا عقد إدارة محفظة تابعة لشركة تي بي جي الأميركية العريقة بقيمة 500 مليون جنية إسترليني، حيث سيقوم البنك بموجبها بتطوير المنازل في بريطانيا، وذلك من واقع خبرته الواسعة بالسوق البريطاني.



وأضاف بودي في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان عوائد بنك «غيتهاوس» تعتمد على مصدرين أحدهما مرتبط بالمحفظة التمويلية والآخر بإدارة العقار والتطوير العقاري الذي حققنا فيه نجاحات قياسية بل استطعنا من خلاله استقطاب رؤوس أموال أميركية، لافتا إلى أن «غيتهاوس» يدير حاليا أكثر من 2000 منزل سكني ويتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إدارة 5000 منزل في بريطانيا، كما أن المجموعة بشكل عام لديها استثمارات في قطاع العقارات الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية حيث نقوم بإدارة المحافظ العقارية الصناعية اللوجستية.



وأضاف بودي: «نتلقى ودائع من العملاء عبر خدمات «الأونلاين» بسقف ائتماني يصل إلى 3 ملايين جنيه استرليني، حيث بلغ حجم الودائع لدينا ما يفوق 650 مليون جنيه إسترليني من أكثر من 19 ألف عميل، وكل ذلك دون أن يكون لدينا فرع واحد. ونقوم بتوظيف تلك الودائع ونعيد تمويلها عن طريق قطاع العقار السكني، لافتا إلى أن حجم المحفظة التمويلية قفز إلى أكثر من 700 مليون جنيه استرليني، مشيرا إلى أن العائد على رأس المال في المحفظة التمويلية أكثر من ممتاز وأن التكلفة على تلك الودائع انخفضت إلى حد كبير مما مكن البنك من استقطاب شريحة أكبر من العملاء وهو ما حقق لنا عنصر الأمان خلال جائحة كورونا لانخفاض المخاطر المتعلقة بهذا النوع من التمويل.



وقال بودي: «نركز كمجموعة حاليا على القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية، وسنسلط الضوء خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في البنية التحتية للـ «Digital Banking»، ونسعى الى تقديم الخدمات الجديدة، لافتا إلى أن البنك سيشهد مستقبلا إضافة المزيد من التطبيقات الرقمية وتطورات في خدمات «الأونلاين» الأكثر نموا حاليا وسنركز على التوسع في المحفظة التمويلية في قطاع العقار السكني وإدارة محافظ الغير».



وأشار إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على غالبية الشركات ومحافظها التمويلية وأصولها، إلا أن بنك غيتهاوس لم يلق نفس المصير والسبب يعزى إلى أننا نقوم بتمويل بيوت سكنية والتي تعتبر أحد القطاعات التي شهدت تحسنا عالميا.



من ناحية أخرى، قال بودي إن البنك لديه 3 مكاتب في بريطانيا ويمتلك موظفين ذوي خبرة ومهنية في مجال العقار والخدمات الرقمية المصرفية والتي تعد حلقة مهمة وضرورية في توصيل العميل إلى الخدمات، لافتا إلى عدم وجود بنك رقمي في العالم ولكن هناك تطبيقات رقمية، مشيرا إلى أن البنك لديه عملاء من جميع الجنسيات في العالم كالصين وماليزيا وبريطانيا سواء المقيمون داخل البلاد او خارجها.



تجدر الإشارة إلى أن السياسة الحكيمة والاستراتيجية الحذرة التي وضعتها الإدارة منذ عام 2015 كانت صمام الأمان لبنك «غيتهاوس» خلال جائحة كورونا.