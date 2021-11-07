قال فهد بودي ان بنك الكويت المركزي لعب دورا فعالا خلال جائحة كورونا، حيث استطاع التغلب على التداعيات السلبية التي أصابت غالبية القطاعات الأخرى بالشلل المؤقت، مما أدى إلى استقرار النظام المصرفي في الكويت، لافتا إلى أهمية تركيز البنوك الكويتية خلال الفترة المقبلة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات الرقمية والبرمجيات البنكية المتطورة. وقال بودي ان الجهات الرقابية يجب عليها الاستفادة من تجارب دول مثل بريطانيا التي تدعم فيها الهيئات الرقابية كل الجهود للتحول الرقمي، مشيرا إلى أهمية إقرار القوانين وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للبنوك الرقمية.